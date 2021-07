El surfista espanyol Óscar Serra ha mort a primera hora del matí, hora local, del passat dissabte a Mèxic després de colpejar-se al cap contra el fons, quan intentava cavalcar una onada a la platja de Zicatela, en Puerto Escondido, Oaxaca.

Segons els entesos, en Zicatela es produeixen algunes de les millors onades del món i la seva altura durant els mesos de juny i juliol són un reclam per a molts dels millors surfistes del món per a muntar-les.

Serra, que a penes portava un parell de dies en terres mexicanes, s'ha endinsat a primera hora a la recerca de bones onades, malgrat que hi havia bandera vermella a la platja, que és precisament el que busquen els surfistes.

Segons informen diversos diaris mexicans, el surfista valencià ha caigut des d'una onada d'un parell de metres d'altura i s'ha colpejat el cap contra el fons.

Malgrat que ha estat socorregut amb promptitud, no ha pogut ser reanimat a la platja pels serveis mèdics que l'han atès a causa de la força de l'impacte.

La federació espanyola de surf ha lamentat la pèrdua a les xarxes socials: "Un dia d'onades grans a Zicatela (Puerto Escondido ) -avui- ens ha donat un cop duríssim… Nostre més sincer condol a familiars i amics per la pèrdua d'Óscar Serra. No hi ha paraules per a descriure tant de dolor… la vida és moltes vegades injusta".