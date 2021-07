El president del Comitè Olímpic Internacional (COI), Thomas Bach, va afirmar que el primer positiu en Covid-19 detectat entre els residents que es troben a la Vila Olímpica de Tòquio «no suposa riscos» per als esportistes. El positiu es va detectar en un participant estranger en els Jocs que no és un atleta i, a més de ser el primer registrat a la Vila, forma part del total de 14 nous casos de covid-19 anunciats ahir per l’organització en personal relacionat amb els Jocs. El president del COI va afirmar que els nous casos detectats «han sigut posats en aïllament» seguint el protocol dels organitzadors i «no representen cap risc per altres participants (als Jocs) ni per a la població japonesa», en una roda de premsa celebrada a la finalització d’una reunió de l’executiva de l’organisme internacional a Tòquio. El director executiu del COI, Christophe Dubi, va destacar en la mateixa línia que aquest organisme té «plena confiança» en el «rigor» aplicat pels organitzadors per dissenyar i implementar els protocols de seguretat sanitària pels Jocs de Tòquio. En el que portem del mes de juliol un total de 44 persones vinculades als Jocs, inclòs un atleta, han donat positiu. El primer positiu entre els atletes estrangers detectat al Japó va ser el d’un entrenador de l’equip olímpic d’Uganda a la seva arribada al país el passat 19 de juny, al qual va seguir un altre positiu més posteriorment d’un dels esportistes.