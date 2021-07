L’holandès Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial, va aconseguir la «pole» del Gran Premi de Gran Bretanya, el desè de l’any, després de guanyar, a Silverstone, la primera qualificació de la història de la Fórmula 1 resolta mitjançant una cursa a l’esprint; i en la qual els espanyols Fernando Alonso (Alpine) i Carlos Sainz (Ferrari) van acabar setè i onzè, respectivament.

Verstappen va cobrir en primer lloc les 17 voltes, signant la seva vuitena «pole» i sortirà primer a la cursa d’avui. Ho farà per davant dels dos Mercedes, Lewis Hamilton, segon al Mundial, i el del finlandès Valtteri Bottas, que van acabar segon i tercer, respectivament. Els tres primers de la prova van sumar tres, dos i un punt, respectivament, amb la qual cosa Verstappen li treu 33 punts a Hamilton (183-152). El mexicà Sergio Pérez (Red Bull), que es va haver de retirar abans de l’última volta, arrancarà des del fons de la graella.

Alonso, que va arrancar onzè, va protagonitzar una sortida espectacular, en la qual va avançar de cop sis llocs a les primeres corbes; i al final va cedir dos llocs per acabar setè. Sainz va perdre tota opció en tocar-se amb l’anglès George Russell (Williams), al principi i va haver de remuntar des del fons per acabar onzè. Des de la segona línia, al costat de Bottas, arrancarà el francès Charles Leclerc (Ferrari). Alonso ho farà des de la quarta, al costat de l’alemany Sebastian Vettel (Aston Martin), i per darrere dels dos McLaren de l’anglès Lando Norris i de l’australià Daniel Ricciardo, que ho faran des de la tercera.

Classificació: 1r. Max Verstappen (Red Bull), 25:38:426. 2n. Lewis Hamilton (Mercedes), a 01:430. 3r. Valtteri Botas (Mercedes), a 07:502. 4r. Charles Leclerc (Ferrari), a 11:278. 7è. Fernando Alonso (Alpine), a 43:527. 11è. Carlos Sainz (Ferrari), a 47:798.