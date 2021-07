El futbol uruguaià va suspendre’s ahir pel suïcidi del futbolista Williams Martínez. El jugador, de 38 anys, estava disputant el torneig d’obertura de la Segona Divisió amb el Villa Teresa encara que portava uns dies al marge de l’equip perquè havia donat positiu per covid-19. Havia passat per equips com el Defensor Sporting, el Ferro argentí o el West Bromwich.