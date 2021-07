Les intencions de l'Olot per aquesta temporada són ben clares. El club garrotxí fa un nou cop d'efece després d'anunciar aquesta tarda el fitxatge del davanter Sergi Arranz. El figuerenc, de 31 anys, va desvincular-se del Terrassa, que aquest any ha pujat a la Segona RFEF, on va destacar com a golejador amb 46 dianes en tres cursos.

El killer empordanès, tot un referent en el futbol català, va començar a destacar ara fa uns deu anys al Peralada de Nacho Castro a Primera Catalana. Tot seguit va passar per equips com el Montcada i l'Horta abans de fer el salt a Tercera Divisió amb el Cerdanyola. Després d'una breu etapa al Martinenc, l’Horta va celebrar el seu retorn amb l'ascens a Tercera en part gràcies als seus 38 gols en dues campanyes (2016-18). Va ser aleshores quan va despertar l'interès del Terrass, amb qui va marcar 46 gols en 87 partits. Unes xifres que han estat clau per a l'ascens dels egarencs a la Segona RFEF.