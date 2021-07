El set cops campió del món, l’anglès Lewis Hamilton (Mercedes), va guanyar el Gran Premi de Gran Bretanya, el desè del Mundial de Fórmula 1, que va disputar-se ahir al circuit de Silverstone, en què li va retallar 25 punts al líder del campionat, l’holandès Max Verstappen (Red Bull), que es va retirar a la primera volta, després d’accidentar-se, afortunadament, sense majors conseqüències físiques.

Hamilton va ampliar a vuit el seu rècord de victòries a Silverstone en aconseguir el quart triomf de l’any, aquest cop per davant del francès Charles Leclerc (Ferrari), que va ser segon; i de l’altre Mercedes, el del finlandès Valtteri Bottas, que va acabar tercer, en una cursa en què els espanyols Carlos Sainz (Ferrari) i Fernando Alonso (Alpine) van acabar en la sisena i la setena posició, respectivament.

Després de la desena prova de l’any, Verstappen lidera el campionat amb 185 punts, vuit més que Hamilton, que va provocar el deliri dels 140.000 espectadors que van omplir Silverstone quan va avançar Leclerc quan faltaven dues de les 52 voltes que es van donar al mític circuit anglès.

Els McLaren de l’anglès Lando Norris i de l’australià Daniel Ricciardo van acabar quart i cinquè, respectivament; i el canadenc Lance Stroll (Aston Martin) va ser vuitè. El francès Esteban Ocon, company d’Alonso a Alpine, va acabar novè; un lloc per davant del japonès Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), que també va entrar en els punts en la llegendària pista de Northhampton, seu, fa 71 anys, de la primera cursa de tota la història de la F1. La pròxima cursa, el Gran Premi d’Hongaria, es disputarà l’1 d’agost a Hungaroring, el circuit dels afores de Budapest.

Bandera vermella després de l’accident de Verstappen

El Gran Premi de Gran Bretanya va quedar aturat amb bandera vermella, gairebé només començar, després de l’accident del líder, l’holandès Max Verstappen, que va abandonar a la primera de les 52 voltes programades. Verstappen, que va sortir des de la pole, es va defensar de l’atac de Lewis Hamilton en els primers revolts del circuit, el Mercedes de l’anglès es va tocar amb el pneumàtic posterior dret del Red Bull de l’holandès; que es va estavellar contra les barreres de protecció. Per precaució, Verstappen va ser traslladat a l’hospital més proper. Direcció de Cursa va considerar culpable Lewis Hamilton i el va sancionar amb 10 segons quan la cursa es va reprendre.

Hamilton mana a la segona

Després de l’accident va haver-hi mitja hora d’aturada, mentre es reparaven les proteccions. Leclerc, que havia passat Bottas i Hamilton, no es va espantar i va marxar. L’anglès va canviar rodes i va complir amb la sanció de deu segons al «pit-lane». Leclerc tenia 13 segons d’avantatge, però, volta ràpida a volta ràpida, va anar perdent-la. I a dues voltes del final, amb Leclerc al límit, Hamilton el va avançar i va fer esclatar d’alegria els aficionats.

«Ha sigut increïble, ha sigut una cursa molt difícil. És sobrecollidor», va declarar l’anglès. «Tenim els millors aficionats, a cap lloc hi ha un públic com aquí», va cridar un eufòric Hamilton als prop de 140.000 espectadors. «Ha sigut un gran treball de l’equip i també de Bottas, als quals estic molt agraït». Bottas, de fet, es va deixar passar després d’un missatge del seu equip que deia: «Ordre d’equip, no lluitis amb Lewis».

Classificacions:

Cursa: 1r. Lewis Hamilton (Mercedes), 1:58:23:283. 2n. Charles Leclerc (Ferrari), a 03:871. 3r. Valtteri Bottas (Mercedes), a 11:125. 6è. Carlos Sainz (Ferrari), a 43:454. 7è. Fernando Alonso (Alpine), a 01:12:093.

General: 1r. Max Verstappen (Red Bull), 182 punts. 2n. Lewis Hamilton (Mercedes), 177. 3r. Lando Norris (McLaren), 113. 7è. Carlos Sainz (Ferrari), 68. 11è. Fernando Alonso (Alpine), 26.