Amb un piló d’incerteses per resoldre, el Llagostera 2021-22 comença avui la pretemporada. El conjunt entrenat per Oriol Alsina farà aquest matí el primer entrenament del curs. Serà al Municipal de Llagostera, un escenari que, molt probablement deixi de ser la seva llar. El procés de trasllat del club a l’Estartit continua el seu camí i, en aquest sentit, avui s’acaba l’exposició pública de l’explotació de l’estadi. A partir d’ara, doncs, el Llagostera tindrà deu dies per presentar la seva proposta i tota la documentació necessària. Llavors, hi haurà la resolució final que hauria d’acabar, si no canvien molt les coses amb el club -segurament amb una altra denominació que inclogui Costa Brava- jugant a l’Estartit. Caldrà veure, si tot es confirma, les reformes que faran falta al Municipal estartitenc per acollir partits de Primera RFEF. Aspectes com la il·luminació, gespa o capacitat s’haurien de millorar. En aquest sentit, aquesta tarda, podria ser anunciat el fitxatge estrella del Llagostera, Jordi Xumetra. Natural de l’Estartit, l’extrem ha jugat els últims quatre anys a l’Olot.

L’ascens definitiu al primer equip d’Adri Garcia i Puig són les penúltimes novetats d’una plantilla que, a partir d’avui, ja comptarà amb Xumetra. El baix-empordanès s’exercitarà aquest matí amb els seus nous companys a les ordres d’Oriol Alsina, que ha fet de moment nou incorporacions. A més a més de Xumetra, els gironins han fitxat aquest curs Álvaro García (Granollers), Perone (Prat), Gamell (Girona B), Royo (Ebre), Garrido (Badalona), Calatrava (Sants) i Varo García (Laredo) i Boris Garrós (El Ejido). Amb la base de la plantilla feta, la direcció esportiva treballa ara per contractar un organitzador i un davanter centre. Per contra, no continuen Alejandro Marcos, Dubasin i Salvans, que tornen al Castelló, Girona i Espanyol B, Sascha (Cornellà), Torra i Bigas (Olot), Dieste (Tarazona), Cortés (San Fernando), Magallán i Maynau, Diego González. Molt probablement David García tampoc continuarà a l’equip.