L'entrenador del Barça, Ronald Koeman, va repassar ahir en nou noms propis l'actualitat del conjunt blaugrana en una entrevista concedida als mitjans del club.

«És importantíssim. Ha demostrat una vegada més ser el millor del món. Sé les ganes que tenia de guanyar la Copa Amèrica, i per fi ho ha aconseguit. És el principal candidat a la Pilota d'Or».

«És un fitxatge important. Malgrat la nostra efectivitat, hem de millorar el nostre rendiment a dalt, i el Kun és un jugador molt perillós i experimentat a l'àrea».

«És un jugador de molt caràcter, físic, velocitat… Ens dona molt. Pot jugar en moltes posicions en atac i té una edat perfecta per demostrar. Ha millorat molt a Lió».

«El nostre joc des d'enrere pot millorar amb ell, té molta projecció i un gran futur per davant».

«Ha fet una Eurocopa fenomenal. Amb 18 anys, després de la temporada que ha fet, jugant tots els partits amb una maduresa que és impressionant.

«Després del seu primer any ha fet un pas gegant cap endavant».

«Li falta una mica perquè es pugui reincorporar als entrenaments amb el grup, però el més important és que es recuperi bé».

«És una llàstima la lesió tant per Ousmane com per al club, és un jugador diferent que ens ha aportat molt l'any passat».

«Quan estàs convocat amb Brasil, amb tants grans jugadors que té, parla per si mateix. Hem analitzat la seva temporada amb el Betis, i ens aportarà molt físic».