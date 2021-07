El Massi-Tactic UCI Women’s Team serà present als Jocs Olímpics de Tòquio amb Agua Marina Espínola, ciclista paraguaiana que resideix a Palamós. La corredora d’Asunción, de 25 anys, competirà aquest diumenge, dia 25 de juliol, a la prova de ciclisme de carretera en ruta, de 137 km. Espínola, que va viatjar al Japó ahir i que tornarà a casa l’endemà de la competició, compleix la segona temporada amb el club de Torroella de Montgrí. La ciclista de Paraguai serà l’única representant del seu país a la cita olímpica, on pren part per primera vegada.

«Aconseguir una medalla seria un somni, però reconec que obtenir la classificació ja va ser un gran repte. M’he preparat molt i espero estar a l’altura», explica. Agua Marina viu entre Paraguai i Palamós, on comparteix pis amb companyes del Massi-Tactic com Emma Grant i Vita Heine. La seva carretera preferida de les comarques gironines per entrenar «és l’ascens fins a Sant Hilari Sacalm». Per a la corredora del CC Baix Ter, aquesta temporada ha anat «de menys a més després d’un any aturada per la pandèmia».

L’equip del Massi-Tactic competeix a la màxima categoria internacional per tercer any: «S’està creixent molt, tant pel que fa al nivell com per les participacions en proves destacades del calendari, i això motiva molt».

Per la seva banda, Sergi Güell, president del CC Baix Ter, explica que tenir una corredora als Jocs Olímpics és «el màxim a què podem aspirar com a club ciclista, per nosaltres és un orgull. Hem tingut ciclistes en Mundials i Europeus i ens faltava participar als Jocs, que és el súmmum. L’objectiu a llarg termini és que una corredora formada al Massi-Tactic pugui anar a uns Jocs, però hem d’anar pas a pas».