Dijous 22 és el dia assenyalat pel Girona B per tornar a la feina. L’equip d’Àxel Vizuete està preparat per a una nova temporada, en què competirà a la Tercera RFEF, després de caure amb el Cerdanyola en la seva lluita per l’ascens. De canvis a la plantilla n’hi haurà forces, com els futbolistes juvenils que faran un pas endavant i formaran part del filial blanc-i-vermell. L’àrea esportiva del futbol base ha aconseguit tancar les renovacions de futures perles com Ricard Artero o Gabri Martínez. D’altra banda, Jandro Sánchez jugarà aquest any al Granollers.