El responsable del Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics de Tòquio no descarta una cancel·lació d’últim minut de la competició, la cerimònia oficial de la qual comença divendres.

Quan se li va preguntar en una conferència de premsa si els Jocs encara podrien cancel·lar-se enmig dels creixents casos de Covid, Toshiro Muto ha assegurat que estaria atent a les xifres d’infecció i mantindria converses amb els organitzadors si fos necessari.

Tot i que hi hagi disciplines com el softbol i el futbol que comencin abans –el 21 i el 22 de juliol respectivament–, la cerimònia oficial dels Jocs Olímpics serà el 23 de juliol a les 12 del matí (hora catalana) i és llavors quan es donaran per començats oficialment.

Els casos de Covid estan augmentant a Tòquio i els Jocs, posposats l’any passat a causa de la pandèmia, es portaran a terme sense espectadors. El Japó va decidir aquest mes que els participants competirien en zones buides per minimitzar els riscos per a la salut.

Hi ha hagut 67 casos d’infeccions per coronavirus al Japó entre els acreditats per als Jocs des de l’1 de juliol, quan van començar a arribar molts atletes i funcionaris, segons van dir els organitzadors dimarts.

El Japó, amb un programa de vacunació endarrerit respecte al de la majoria de les altres nacions desenvolupades, ha registrat més de 840.000 casos de coronavirus i 15.055 morts, i la ciutat seu dels Jocs, Tòquio, està experimentant un nou augment de casos, amb 1.387 de registrats dimarts.