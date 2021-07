En només cinc dies, l’Spar Girona ja ha acumulat la brillant xifra de 500 abonats, un indicatiu força evident que el creixement de l’entitat gironina continua anant en la direcció adequada. La campanya, batejada amb el nom de Desperta Sentiment, pretén recuperar l’ambient que es vivia a Fontajau abans de la maleïda pandèmia, que malgrat separar durant molt temps l’afició i la plantilla en distància física, no ha alterat una relació que emocionalment es manté fora de qualsevol dubte. L’Spar Girona ha volgut agrair la confiança i la lleialtat als seus abonats, assegurant mitjançant un comunicat publicat al web oficial del club que «des de l’obertura de renovacions, la implicació dels abonats/es ha sigut immediata». Això és el fruit a la bona feina feta els darrers anys, per a un club que no només ha aixecat tots els títols possibles en categories estatals (Lliga, Copa i Supercopa), i que es va convertir en l’equip femení de la història en arribar més lluny en competició europea (semifinals de l’Eurocup), sinó que ho ha fet gràcies a un fil conductor que fa sentir tothom ben orgullós. Perquè el com és tant o més important que el què. I a Fontajau ho saben.

Les xifres milloraran

L’Spar Girona també va assegurar que «esperem seguir comptant amb tots/es vosaltres per encarar la següent temporada de la millor manera». El sentit comú indica que si en tan sols cinc dies s’ha arribat al mig miler d’abonats, les xifres milloraran en les pròximes hores. El termini per a les renovacions s’acaba el 30 de juliol i per a noves altes i modificacions de seients, caldrà esperar al pròxim 23 d’agost. L’aposta del club presidit per Cayetano Pérez per aquest curs 2021-22, en què l’Spar Girona disputarà la prèvia de l’Eurolliga en el segon any a la banqueta d’Alfred Julbe, proposa cinc tarifes diferents: General, Sènior (per a majors de 65 anys), Infantil, Pack 4 i Familiar. Tots aquells abonats que vulguin renovar el seu carnet i desitgin ser atesos personalment, ho poden fer des del passat 15 de juliol.

En canvi, per a qui decideixi fer-ho de manera en línia, ho té ben senzill: en primer lloc, ha d’accedir al web Koobin; immediatament després haurà d’introduir el seu correu electrònic i contrasenya per accedir a la seva àrea personal; en tercer lloc haurà de clicar sobre l’opció ‘zona abonaments’, on apareixeran els abonaments personals; i per acabar caldrà seleccionar els abonaments que es volen renovar i demanar la renovació. Un gest que a l’Spar Girona valoren, i de quina manera. Una nova temporada s’apropa, i des del club s’està treballant per tornar a tenir un equip competitiu. Que enganxi i transmeti. Que faci vibrar Fontajau com ho feia abans de la pandèmia. Perquè se suposa que aquest any serà especial, i tot serà molt més semblant a la normalitat que teníem. I l’Spar Girona ho espera amb impaciència.