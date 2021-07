El Llagostera, futur UE Costa Brava, ha conegut aquest migdia el calendari que li espera aquesta temporada a la nova Primera RFEF. La primera jornada, els gironins la jugaran, tal i com desitjaven per poder tenir a punt les reformes al camp de l'Estartit, com a visitants. L'estrena serà a La Condomina contra l'UCAM Múrcia el 29 d'agost. El primer partit com a local serà contra el Sanluqueñom, el 5 de setembre. L'última jornada, els d'Oriol Alsina la jugaran al Carlos Belmonte contra l'Albacete el 29 de maig.