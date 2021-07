Els d’Hèctor Simón van donar tret de sortida ahir a la pretemporada amb una vintena de futbolistes, més els nanos de la base. El tècnic del Peralada ja té gairebé tota la plantilla enllestida, a falta d’algun davanter que encara ha d’arribar. En aquest sentit, el club negocia el possible fitxatge del gironí Joan Tomás, que podria tornar després d’una llarga trajectòria a l’estranger.

«Amb en Nitus (Santos) hem fet una bona feina aquest estiu. Estic content amb els fitxatges que han vingut», assegura Hèctor Simón. «Em fa il·lusió començar la meva carrera com a entrenador al Peralada, és on va començar tot com a futbolista. És un club seriós que aposta pels joves i que està contrastat a Tercera», diu.