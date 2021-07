Aquest dissabte passat, el Salt Gimnàstic Club va celebrar una trobada interna per marcar les línies bàsiques del futur de l’entitat, ben bé en un dels moments més àlgids del club, representat amb la presència de dues gimnastes de l’equip saltenc als Jocs de Tòquio, Laura Bechdejú i Marina González. La junta directiva que lidera Sílvia Flaquer va establir unes xerrades internes de treball amb la participació de diversos agents relacionats amb l’entitat: gimnastes i exgimnastes, entrenadors i extècnics, pares, expresidents i l’equip directiu actual. D’aquesta trobada en van sortir marcades les principals línies que juguen a favor de l’entitat i també aquelles que li poden ser contraproduents, tant a curt com a mitjà termini. Amb aquestes valoracions a la mà, la principal feina de l’entitat esportiva serà marcar la línia bàsica de treball i d’actuació amb vista als pròxims anys.

La presidenta, Sílvia Flaquer, fa una valoració més que positiva de la trobada i dels seus resultats: «Ha estat un experiència molt enriquidora, en traiem l’estat actual de l’entitat i tenim les armes per treballar amb arguments sòlids de cara al futur». I afegeix: «En breu compartirem els resultats de les diferents línies que ens marcàvem, com ara la visió, la missió i els valors del Salt Gimnàstic Club». A la cita del cap de setmana passat hi van prendre part Laura Bechdejú i Marina González, les dues gimnastes del club gironí que participaran als Jocs Olímpics de Tòquio. Totes dues van entrar per videoconferència des de l’aeroport de Barajas (Madrid), poca estona abans d’agafar l’avió que portava l’expedició olímpica cap a la capital del país nipó.

L’acte va comptar amb la presència de l’alcalde de Salt, Jordi Viñas; el delegat a Girona de la Secretaria General de l’Esport, Josep Pujols; i el president de la Federació Catalana de Gimnàstica, Xavier March. La trobada també va comptar amb una xerrada del psicòleg esportiu Josep Marí i una intervenció final del periodista Lluís Flaquer.