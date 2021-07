Eloi Amagat seguirà vestint la samarreta de l'Olot aquesta temporada. El gironí, que tenia un any de contracte, l'allarga un més i encetarà el seu quart curs al club garrotxí. Es descarta, d'aquesta manera, l'opció que tenia de marxar al Llagostera a la Primera RFEF.

"Tot i el descens, crec que es vol tornar a fer un projecte seriós i ambiciós. Personalment, vaig ser responsable de no aconseguir la permanència i tinc aquesta espina clavada", ha assegurat Eloi Amagat. El migcampista es marca l'objectiu de pujar amb el nou tècnic Albert Carbó: "Estic amb ganes d'ajudar i donar tot el màxim rendiment possible per intentar tornar a l'Olot on mereix".