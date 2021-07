L’Olot ja ha fet oficials deu incorporacions per lluitar amb tot per l’ascens aquesta temporada. L’últim d’arribar és el migcampista de 19 anys Ot Serrano, que arriba procedent del Sants, on va disputar 2.000 minuts i va coincidir amb el nou central olotí Gerard Batalla, també de perfil jove. Abans, es va formar al futbol base de l’Espanyol, la Damm i el Cornellà. El nou fitxatge va destacar ahir durant la seva presentació del projecte de l’Olot: «És un club sòlid, sempre competeix. Tenia ofertes d’altres equips, però quan va trucar l’Olot vaig dir immediatament que sí».

A la sala de premsa de l’Estadi Municipal també es va donar la benvinguda a Moha Abouhafs. El mitjapunta olotí, de 22 anys, és un dels retorns que ha signat l’Olot aquesta temporada. Va assegurar que vestir la samarreta vermella és un honor. «No m’esperava tornar a l’Olot, però sempre ho he volgut. Espero estar-hi molts anys», va declarar. Moha va jugar les dues últimes temporades al Banyoles, però ja va estar en dinàmica de primer equip sota les ordres de Raúl Garrido quan era juvenil. Ara, amb Albert Carbó a la banqueta, ho farà com a membre de ple dret de la plantilla.

Inici de la pretemporada

D’altra banda, Carbó dirigirà demà el seu primer entrenament com a tècnic de l’Olot coincidint amb l’inici de la pretemporada. Aquest curs l’objectiu és clar: assolir l’ascens. És per això que el club està destinant tots els esforços a crear un equip competitiu i ambiciós. «Seria bonic aconseguir-ho pel centenari», va afegir Ot Serrano.