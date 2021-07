La Federació Espanyola de Futbol va fer públic ahir el calendari de la flamant Primera RFEF, que s’estrenarà aquesta temporada. El Llagostera, futur UE Costa Brava, n’estava molt pendent sobretot, més que contra qui, d’on hauria de jugar el primer partit. El sorteig va determinar que la primera jornada, els d’Oriol Alsina hauran de viatjar a Múrcia per jugar contra l’UCAM a la Condomina. Començar fora de casa era el que desitjaven els dirigents del Llagostera, a l’espera que el procés de trasllat del club a l’Estartit es confirmi i el club pugui fer totes les reformes exigides per la Federació al camp. En aquest sentit, dilluns s’acabava la fase d’exposició pública per al concurs de l’ús privat del camp de futbol que ha d’obrir l’entitat municipal descentralitzada de l’Estartit (EMD).

El Llagostera té previst presentar-se al concurs amb la intenció de guanyar-lo i desembarcar-hi amb el primer equip i bona part del planter. Ara bé, el procés podria alentir-se encara una mica més si el plec d’al·legacions presentat per l’oposició en bloc (JUNTS, CUP, Cambte i l’EST) i també d’ERC, que forma part del govern de l’alcalde, Jordi Colomí (UPM), de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí prospera. Aquests partit asseguren que han detectat «diverses i greus irregularitats al plec de condicions per fer la concessió» i les van presentar dilluns mateix a última hora. Els grups al·leguen que l’Entitat Municipal descentralitzada «no és competent» per fer la concessió del camp, que «l’autor de l’estudi de viabilitat (Antoni Batlló) no és competent per fer-lo» i que hi ha «dèficits urbanístics». Entre els punts que presenten els partits, demanen que es deixi sense efecte la concessió i s’obri una negociació amb el ple de l’Ajuntament de Torroella perquè la tramiti, si és el cas.

A més a més, també demanen que el secretari de l’Ajuntament faci un informe jurídic sobre la capacitat de disposició dels béns de titularitat de l’EMD l’Estartit i que indiqui quin ha de ser el procediment i els òrgans competents per a l’atorgament de la concessió. D’aquesta manera, tot queda ara a mans dels tècnics jurídics de l’Ajuntament de Torroella, que estudiaran i valoraran les al·legacions presentades pels cinc partits polítics. En un termini d’uns deu dies, els tècnics emetran un informe que haurà de tombar o d’acceptar les al·legacions dels partits. Si els donen la raó, l’EMD haurà de fer les modificacions pertinents. Tot plegat a poc més d’un mes i mig perquè el Costa Brava rebi l’Atlético Sanluqueño en la segona jornada de Lliga (5 de setembre), la primera com a local. «Els terminis de l’administració són diferents dels de l’esport i és més complicat», deia l’alcalde, Jordi Colomí. Per la seva banda, des del Llagostera s’està a l’expectativa del que pugui passar.