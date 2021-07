Carles Marco compta amb un nou efectiu per aquesta temporada. De fet, no es tracta d’una cara nova, sinó de la continuïtat d’un home que coneix bé Fontajau i els mecanismes del tècnic badaloní: l’holandès Olaf Schaftenaar continuarà vinculat al club una temporada més. «Estic content de tornar a vincular-me al Bàsquet Girona per a la temporada 2021-22. L’any passat va ser un mal any per la covid, però vaig gaudir del meu temps a Girona», va comentar el jugador als canals oficials del club. Schaftenaar és un dels principals referents en l’anotació de perímetre de l’equip de Fontajau i demostra la seva implicació, assegurant que «em va agradar el club, els companys, els entrenadors; va ser una gran experiència. Crec que tindrem un bon equip i farem un millor paper que el curs passat».

La plantilla del Bàsquet Girona està molt perfilada: a la continuïtat de Schaftenaar cal afegir la de Sàbat, Sevillano i Cosialls i les sis cares noves que s’afegeixen al projecte entrenat per Carles Marco: Kaspars Vecvagars, un exterior letó internacional amb la seva selecció, amb experiència a l’Eurolliga, i que prové del Lleida; el base Pol Molins, que arriba del Zamora; el pivot noruec Karamo Jawara, amb una àmplia trajectòria al bàsquet europeu; el base Josep Franch, format a les categories inferiors del Joventut de Badalona; el pivot Jaume Sorolla, amb un pas pel planter del Barça i diferents universitats americanes; i l’aler gironí Èric Vila, que estava a la lliga universitària nord-americana. El fet de ser un jugador vinculat recentment al Bàsquet Girona, farà que Schaftenaar, que la temporada passada va tenir una mitjana de 8,6 punts i 2,8 rebots per partit, pugui ser un dels jugadors més estimats a Fontajau, que de ben segur està desitjant tornar a veure les seves actuacions.