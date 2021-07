La selecció espanyola de futbol olímpic debuta aquest matí a Tòquio 2020 contra Egipte (9.30 h, La1) a l’estadi Sapporo Dome, i ho farà sense elevades temperatures ni la humitat característica del Japó, ja que l’estadi és tancat i compta amb aire condicionat que mantindrà la temperatura ambient a 22 graus, pels 30 de màxima i 86% d’humitat que s’esperen a la regió. Una bona notícia per al combinat que dirigeix Luis de la Fuente, que tindrà a tots els futbolistes disponibles per escollir l’equip titular, amb la ment posada en què, malgrat que Egipte no serà un rival fàcil, el més important és anar de menys a més.