Guillem Jiménez i Llorenç Busquets són nous jugadors del Peralada, que continua reforçant l’equip. Jiménez, lateral esquerre, arriba procedent del Girona B; mentre que Busquets, un futbolista ofensiu, ho fa des del filial del Llagostera. Per a Jiménez, és la segona etapa al club de l’Alt Empordà, on va competir el curs 19-20: «Torno a Peralada per sentir-me de nou com a casa, ja que la temporada que vaig passar aquí va ser fantàstica, tant pels companys de vestidor, la majoria dels quals em tornaré a trobar, com per la temporada de l’equip, en la qual vam estar a punt de jugar el play-off d’ascens», va dir. D’altra banda, Busquets va assegurar que «respecte als objectius col·lectius, crec que hi ha una plantilla molt bona per aconseguir grans coses, i, per què no, arribar al play-off en seria una». Amb els fitxatges de Guillem Jiménez i Llorenç Busquets, el Peralada ja ha anunciat set fitxatges aquest estiu per al curs 2021-22.