Partit ensopit ahir de l’Espanyol en el primer partit amistós de pretemporada que juga des del retorn a Primera. Els de Vicente Moreno, absent per culpa de la covid-19, van perdre contra el Las Palmas (1-0), mostrant-se com un equip espès en idees i execucions. D’altra banda, els canaris van fer i desfer fins a obtenir el premi del gol.

L’Espanyol, que encara no ha anunciat cap fitxatge aquest estiu, va sortir al terreny de joc sense reconèixer-se. Les mirades van centrar-se en Víctor Gómez, que va tornar després de la cessió al Mirandés, i Pol Lozano, a qui el Las Palmas ja li ha mostrat el seu interès.

Una de les grans notícies va ser el retorn de Miguelón després de gairebé cinc mesos de baixa. També van tenir minuts Vargas i Vadillo, candidats a sortir cedits, i per als jugadors del filial com Alejandro Pérez, Nabil o Omar. Mentre que per la part del Las Palmas van sortir els fixtatgesUnai Vega i Rafa Mujica, demostrant de seguida el seu potencial. Mujica, que ha tornat a Gran Canària després de passar pel Barça B, Cornellà o Leeds, va decidir el partit quan tothom pensava que s’acabaria amb un avorrit empat. El davanter va aprofitar una assistència d’Aridai per controlar bé i enviar la pilota al fons de la porteria en el que va ser l’únic gol.

Vicente Moreno es perd el duel

El tècnic del RC Espanyol, Vicente Moreno, no va poder dirigir el seu equip davant la UD Las Palmas ja que està superant el coronavirus, segons va anunciar el club. Dani Pendín va substituir-lo.

Rayo Vallecano i Granada seran el segon i tercer rival als quals s’enfrontarà el RCD Espanyol en el stage de pretemporada que està celebrant a Marbella i que acabarà amb el Cadis.