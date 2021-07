I quan semblava que l’Spar Girona, que s’havia fet amb un lloc a l’Eurolliga per mèrits propis, gràcies al títol de la Copa de la Reina, hauria de fer una fase prèvia per disputar la màxima competició europea, sorpresa: l’equip d’Alfred Julbe, tal com va confirmar la FIBA, és un dels 14 equips que es classifiquen directament per a l’Eurolliga. Serà la quarta participació per a l’entitat gironina, la tercera seguida. Un somni. Un èxit. Un miracle. Una passada. Que cadascú esculli el que consideri més apropiat.

L’Spar Girona entrarà, de ple, a la fase de grups, juntament amb tretze equips més. Les altres dues places de la competició es decidiran mitjançant les prèvies. La FIBA ha decidit concedir les places per ordre de rànquing de federacions nacionals. En aquest sentit, Espanya és el quart país, per darrere de Rússia, França i Turquia. A més a més de l’Spar Girona (segon en el rànquing estatal), el Perfumerías Avenida també està classificat directament, mentre que el València farà la prèvia.

Els catorze equips ja classificats directament per a la fase de grups de l’Eurolliga són: Iekaterinburg (campió rus), Basket Landes (campió francès), Fenerhbace (campió turc), Sopron (campió hongarès), Praga (campió txec), Arka Gdynia (campió polonès), Reyer Venezia (campió italià), Riga (campió letó), Perfumerías Avenida (campió espanyol), Dynamo Kursk (subcampió rus), Montpellier (subcampió francès), Galatasaray (subcampió turc), Moscú (tercer rus) i Spar Girona. El sorteig es farà a Munic el pròxim dijous 19 d’agost. Però faltaran dos rivals.

El torneig previ

La prèvia que havia de disputar l’Spar Girona, és un torneig classificatori que es disputarà del 21 al 23 de setembre; en dos grups de tres equips cadascun establert per criteris geogràfics. Dels sis equips, només es classificaran per a l’Eurolliga dos. Concretament, els campions de cada grup. El València Basket (tercer espanyol), Bourges Basket (tercer francès) i Famila Schio (segon italià), formen part d’un primer grup. A l’altre hi ha Kayseri (desè turc), Szekzsarf (segon hongarès) i Sepsi (primer romanès). Els vencedors de cada grup acompanyaran els primers catorze classificats, entre ells l’Spar Girona, per una Eurolliga apassionant de setze equips. Una Eurolliga més per a Laia Palau, per cert, que coneixent la competitivitat que desprèn, de ben segur que voldrà superar el sostre del club en la competició: els quarts de final, on va perdre a Salamanca contra el Perfumerías Avenida en una eliminatòria en què els dos partits es van disputar allà. Però ja hi haurà temps de pensar en possibles revenges. Primer toca gaudir.