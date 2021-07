«Gràcies per tot», va piular Paola Ferrari, un parell d’hores després que l’Spar Girona, amb un altre tuit, comuniqués oficialment que el seu camí i el de la jugadora paraguaia, lliure després d’acabar contracte, se separaven. Sense donar més detalls, Alfred Julbe ja sap que no podrà comptar amb Ferrari, que marxa havent aconseguit deixar una gran impressió, tant a dins com fora de la pista. Ferrari ha alternat moments de poc pes esportiu, amb instants brillants, en què la seva experiència i el seu caràcter va permetre que l’Spar Girona superés i es mantingués viu en situacions força delicades.