El FC Barcelona va arrencar els amistosos de pretemporada ahir amb una victòria (4-0) sobre el Gimnàstic de Tarragona a l’Estadi Johan Cruyff, on dissabte rebrà el Girona. Un primer test amb absències i molts jugadors del filial, que van acabar golejant a un rival que va jugar amb 10 la segona part per l’expulsió de Quintanilla, amb Rei Manaj, destacat.

Ronald Koeman va començar la seva segona temporada al conjunt culer veient jugar al Barça B contra un rival de categoria inferior que a més es va quedar amb un menys poc abans del descans per una vermella directa a Quintanilla. Rei Manaj va acaparar els focus amb tres gols davant un Nàstic que va baixar els braços en els últims minuts. Collado va amanir la festa.

Amb un menys, els de Tarragona es van posar enrere a la segona part i en el tram final els va caure la golejada. Net, Dest, Piqué, Umtiti, Pjanic, Sergi Roberto i Riqui Puig van ser els jugadors del primer equip a l’onze, a més d’un Demir que desperta molt interès amb el seu potencial, a l’espera de veure si encaixa.

Sergi Roberto, amb una jugada com la que va donar al Barça la històrica remuntada en Champions davant el PSG, va ser el més perillós en atac, però sense gols al descans. El migcampista va tenir dues bones ocasions arribant de segona línia i Dest també va tenir un tret encara que amb la cama esquerrana i desviat.

Sobre el minut 40, en una de les bones accions de Puig, Quintanilla va arribar tard i va caçar al blaugrana, la qual cosa l’àrbitre va interpretar com a vermella per ser l’últim defensor. La rigorosa targeta en un amistós, que va deixar una falta perillosa que no va aprofitar Pjanic, va suposar una segona part de més tràmit si cap a hores d’ara d’estiu.

Koeman va canviar el seu onze, sense jugadors del primer equip, i Rei Manaj es va lluir amb el triplet. El primer, un golàs després de donar-se la volta en l’àrea davant el fill d’Iván de la Penya, qui debutava amb el Nàstic. Amb mitja hora per davant, el setge va acabar en golejada en els últims cinc minuts. El 2-0 va ser de Collado, amb un tret desviat per la defensa visitant a la xarxa.

Manaj va rematar un centre mesurat d’Abe i el propi davanter albanès, que demana lloc en el primer equip enmig de la famosa operació sortida que maneja el club, va posar el 4-0 des del punt de penal. El Barça va tirar a caminar però amb la seva filial, mentre espera la incorporació de les seves estrelles internacionals, pendent sobretot d’un Messi que de moment continua sent agent lliure.

La «qualitat» dels joves

Després de la victòria, Koeman va valorar molt positivament l’estrena del conjunt blaugrana davant el Nàstic. «El més important és que tots han jugat 45 minuts i han agafat físic, que és la prioritat. La segona part ha sigut diferent després que el Nàstic es quedés amb 10. Hem dominat més i hem tingut més ocasions. Hem tret un bon resultat. He vist coses molt positives», va dir.

El tècnic també va destacar que «tots han tornat bé de les vacances i han entrenat fort. Era el primer partit i el més important era agafar físic. Han jugat dos equips diferents, així que tothom ha pogut demostrar la seva qualitat. Sobretot, els joves. Encara que no fa falta dir noms». A més, va afegir que «és important que s’incorporin els jugadors per tenir temps d’entrenar tots».