Continua el moviment als despatxos del Bàsquet Girona. El club va anunciar ahir el setè fitxatge d’aquesta temporada per a l’equip de Carles Marco. Es tracta de l’exterior danès Mads Bonde Stürup (1997, 1,98 m), que farà el salt a LEB Or amb els gironins després de desvincular-se del Pardinyes de LEB Plata, categoria en la qual ha jugat les darreres temporades. «Estic molt content d’haver fitxat pel Bàsquet Girona. Personalment, és un pas endavant a la meva carrera. Molta gent m’ha dit coses positives sobre el club, sobretot que és molt professional i seriós», va assegurar Stürup. El danès és internacional amb la selecció absoluta del seu país i va iniciar-se en el món del bàsquet al Horsholm 79rs fins a acabar la seva etapa formativa l’any 2016 al Fog Naestved, on s’hi va estar dos cursos. Va aterrar a Espanya la temporada 2016-17 l’Óbila de LEB Plata. Des d’aleshores ha passat per equips com el RCN Tenerife -filial d’EBA de l’Iberostar Tenerife, amb participacions esporàdiques al primer equip (debut a l’ACB i a la Champions)- i el Zamora abans de marxar al Pardinyes.

«Estic molt agraït que aquest club hagi confiat en mi. Ara tinc moltes ganes de conèixer els meus companys i el cos tècnic. Espero que puguem fer una bona feina i guanyar molts partits, però sobretot generar un gran grup humà», va afegir. La incorporació de Stürup se suma a les arribades del letó Kaspars Vecvagars, el base Pol Molins, el noruec Karamo Jawara, el base Josep Franch, el pivot Jaume Sorolla i l’aler pivot Èric Vila. A més a més, el club gironí també s’ha assegurat la continuïtat de Gerard Sevillano, Robert Cosialls, Albert Sàbat i Olaf Schaftenaar. D’aquesta manera, l’entrenador, Carles Marco ja té pràcticament totes les peces per començar a preparar una nova temporada, la segona consecutiva, a LEB Or.