El GEiEG continua apostant per la continuïtat del bloc de les últimes temporades i ahir va confirmar la renovació d’Helena Condom. La pivot gironina, de 22 anys (1’87 m.), doncs, complirà 16 campanyes al club on va iniciar la seva carrera esportiva amb el qual ha arribat a Lliga Femenina 2. «Soc molt feliç de renovar una temporada més amb el club que m’ha vist créixer i m’ha format des de ben petita», deia Condom que afegia que té «bones sensacions per aquest nou exercici. «Ens hem adaptat molt bé a l’exigència, compromís i nivell que exigeix la categoria», afegia la gironina.