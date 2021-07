L’Olot va per feina, en tots els aspectes. El conjunt dirigit per Albert Carbó va començar ahir els entrenaments a les instal·lacions de Royalverd i va anunciar el fitxatge del lateral esquerrà Ferran López. El banyolí, de 25 anys, va tancar una etapa de 12 anys al Girona −el curs passat jugava al filial, amb qui va caure a les semifinals del play-off d’ascens contra el Cerdanyola− i n’ha obert una de nova a la Garrotxa. Ferran López ja va participar en la primera sessió de la pretemporada amb el grup, que va comptar amb la presència de juvenils i futbolistes del filial.

«Estic molt content de poder formar part d’un club com l’Olot. Quan en Sergi Raset em va trucar interessant-se per mi, no em va costar gens prendre la decisió de venir cap aquí», va assegurar Ferran López. El futbolista reforçarà la banda esquerra i competirà amb el peraladenc David Bigas per fer-se un lloc. «Soc un lateral esquerre molt ofensiu, ràpid, polivalent i amb recorregut. Això fa que també pugui jugar d’extrem i fer-ho al cent per cent», comenta.

Ferran López va formar-se al futbol base del Girona i va arribar a fer la pretemporada amb el primer equip l’estiu passat. El banyolí va ser un dels pals de paller del filial, defensant-lo a Primera Catalana i Tercera. «Vull seguir creixent professionalment com a jugador i competir dia a dia per aconseguir l’ascens. Vull ajudar tot el possible per portar l’Olot on es mereix, que de moment és la Segona RFEF», va afegir. L’esquerrà és l’onzena incorporació del nou Olot, que ahir va engegar motors amb 21 futbolistes. «Ha quedat una plantilla molt nova i és moment de fer un bon grup humà», va dir Carbó.