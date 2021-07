Dol a l’Escala per la mort de l’històric cronista esportiu, expresident i delegat de l’entitat Josep Castells i Ribot, als 89 anys. Nascut al Vallès Occidental l’any 1932, Castells era conegut per col·laborar amb els mitjans de comunicació gironins com el Diari de Girona i passar-los l’última hora dels partits. Fins i tot, va arribar a escriure notícies d’accidents de trànsit i d’inundacions que feien referència a la localitat alt-empordanesa. L’Escala va comunicar la seva mort ahir al matí i aquesta tarda es farà l’enterrament a la parròquia de Sant Pere a 2/4 de 6 de la tarda. El tanatori serà de 10 del matí a 1 del migdia i de 3 a 5 de la tarda.

Minut de silenci amb el Barça B

D’altra banda, l’Escala guardarà un minut de silenci en l’amistós d’aquest vespre contra el Barça B al Nou Miramar (20 h). Serà el primer test de pretemporada tant per als de Sergi Luis, Sepu, com per als de Sergi Barjuan, que s’estrenarà a la banqueta com a tècnic del filial blaugrana. Serà un bon moment per veure en acció els fitxatges més mediàtics de l’Escala aquest estiu: el porter Albert Quintanas (Palamós) i el davanter Henry Gilham (Banyoles). Mentre que el Barça B està pendent del retorn de diversos futbolistes que s’han perdut l’inici de la pretemporada per culpa de la covid-19. Hi haurà públic amb aforament limitat.