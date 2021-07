El Llagostera ha anunciat aquest matí que Pitu Comadevall es retira. El saltenc penja les botes als 37 anys, però continuarà vinculat al club blaugrana com a director institucional i coordinador del futbol 7. Aquesta temporada Pitu ha complert el seu novè exercici al Llagostera, després de superar un any en blanc per culpa d'una greu lesió al genoll, amb la celebració de l'ascens a la Primera RFEF. Dimarts vinent el club farà una roda de premsa del comiat del capità al Municipal (18 h).

𝐏otter

𝐈nversemblant

𝐓rempador

𝐔nic



🎩 Deixem de gaudir-lo com a jugador, però començarem a gaudir-lo com a director institucional i coordinador de futbol 7



🔜 Dimarts, roda de premsa del capità al Municipal de Llagostera (18:00)



T’ESTIMEM, 𝗚𝗥À𝗖𝗜𝗘𝗦 𝗣𝗜𝗧𝗨 💙❤️🔝 pic.twitter.com/p00kTnDWIL — Llagos-Costa Brava (@UELlagostera) 23 de julio de 2021