La nedadora Mireia Belmonte ha avançat a la final de 400 metres estils dels Jocs Olímpics de Tòquio després d'aconseguir el quart millor temps (4:35.88) en les sèries d'aquest dissabte, mentre que Joan Lluís Pons s'ha quedat fora de la final en la prova masculina.

La catalana, bronze en aquesta mateixa prova a Rio 2016, ha saltat a la piscina en la tercera sèrie pel carrer 3, al costat de l'hongaresa Katinka Hosszu, vigent campiona olímpica i plusmarquista mundial en la prova, i ha començat una mica ressagada en papallona.

Després dels primers 100 metres, era setena, i en els següents 100, en esquena, ha aconseguit avançar fins a la cinquena plaça de la sèrie. La seva remuntada ha començat en la braça, on s'ha posat fins a una quarta posició que li garantia el bitllet a la final, i finalment ha aconseguit acabar tercera, just per davant de Hosszu.

El seu temps de 4:35.88 li permet acabar amb el tercer millor temps de la sèrie i el quart de la general, després de la nord-americana Emma Weyant (4:33.55), la britànica Aimee Willmott (4:35.28) i la japonesa Yui Ohashi (4:35.71). D'aquesta manera, Belmonte estarà en la final d'aquest diumenge a les 4.12 hora peninsular espanyola a la recerca de medalla.

La de Badalona, guanyadora de quatre medalles olímpiques i abanderada d'Espanya en la Cerimònia d'Inauguració al costat del palista Saúl Craviotto, competirà encara en dues proves més: dilluns disputarà els 1.500 metres, mentre que dijous nedarà els 800 metres.

Per la seva banda, Joan Lluís Pons s'ha quedat fora de la final dels 400 metres estils malgrat batre el rècord d'Espanya i fixar la nova plusmarca nacional en 4:12.67. El barceloní ha estat el millor de la seva sèrie, però s'ha quedat en el quinzè lloc global i no ha pogut evitar l'eliminació.