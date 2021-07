«Vull retirar-me quan vulgui; no per culpa d’una lesió». Són les paraules que va dir Pitu Comadevall quan va fer-se oficial l’any passat que continuaria al Llagostera una temporada més. Després de trencar-se el genoll de gravetat i passar-se un curs en blanc, el saltenc va centrar-se a recuperar-se per reaparèixer al terreny de joc, on el curs passat va gaudir de més d’un centenar de minuts (6 partits) i va poder celebrar l’ascens amb els d’Oriol Alsina a la Primera RFEF. Un cop complert l’objectiu, Pitu Comadevall ha decidit que ha arribat l’hora de retirar-se. Ho fa als 37 anys i amb la motxilla plena d’experiències a Segona B, Segona A i, fins i tot, Primera i a l’Índia.

El Llagostera va anunciar ahir la retirada de Pitu Comadevall, però això no significa que s’allunyi del club blaugrana. Ans al contrari. El saltenc continuarà treballant al costat d’Oriol Alsina com a director institucional del nou UE Costa Brava i també portarà la coordinació del futbol 7 com ja feia el curs passat. Com a futbolista, el davanter ha defensat l’escut del Llagostera durant nou temporades. El vincle que ha creat amb la família Alsina Tarragó és tan fort, que no ha pogut deixar completament el futbol així com així.

En aquest sentit, el club li ha preparat una conferència de premsa que se celebrarà dimarts que ve al Municipal de Llagostera perquè l’exjugador saltenc pugui acomiadar-se com cal.

Pitu Comadevall va formar-se al planter del Vilobí i del Barça, passant pel Barça C, Barca B i debutant en un partit de Lliga a Bilbao amb el primer equip la temporada 2005-06. La següent va jugar cedit al Girona i va aconseguir l’ascens a Segona B. Tot seguit va passar pel Las Palmas, Gavà, Badalona i l’Hospitalet abans d’aterrar a Llagostera. També va tenir una experiència a la Superlliga índia el 2016.