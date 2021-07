La tennista gironina Paula Badosa allarga la seva temporada de somni amb l’estrena desitjada als Jocs de Tòquio. La de Begur, que arribava a la cita entre les 30 millor tennistes del circuit mundial, va comenár amb molt bon peu la competició aconseguint el bitllet pels setzens de final. Badosa és la jugadora número 29 del món, la seva millor classificació després d’una temporada excepcional en què ha guanyat l’Obert de Sèrbia i ha disputat les semifinals de Madrid, els quarts de Roland Garros i els vuitens de Wimbledon.

Durant la matinada d’ahir, la baixempordanesa va suar per superar en la primera ronda del campionat individual a la francesa Kristina Mladenovic per tres sets (2-1) en gairebé tres hores de partit. En el primer set, que va durar una hora i deu minuts, Mladenovic es va posar al davant gràcies a superar la gironina per 6 jocs a 7 superant-la al ‘tie break’ per 4 a 7. El sotrac de veure’s per darrere en el marcador , que alhora va ser un miratge, va fer despertar una Badosa que no va donar opcions a la francesa en els darrers dos sets. En el segon, que va durar una mica més d’una hora, el resultat va ser de 6-3. Mentre que en el darrer, la gironina va demostrar perquè es troba per davant de la seva rival en el rànquing WTA. Sense donar cap mena d’opció, va aniquil·lar Mladenovic gràcies a un 6-0 que va durar poc més de mitja hora. Amb la primera victòria olímpica al sarró, Badosa aconsegueix el bitllet a setzens de final on s’haurà d’enfrontar la suïssa Iga Swiatek qui ocupa la posició número 8 del rànquing WTA la matinada de demà.

A més de participar en individual, Badosa fa parella amb Sara Sorribes amb qui s’enfrontarà les mexicanes Olmos i Zarazúa avui a dos quarts de nou del matí en primera ronda.