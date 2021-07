El Figueres continua confeccionant la plantilla de cares a la nova temporada. Ahir, el club alt-empordanès va anunciar dues baixes d’una tacada. Es tracta del defensa figuerenc Àngel Blanco. El central va sortir del planter blanc-i-blau i el curs passat va disputar un total de deu partits en el seu primer any com a sènior marcant un gol al camp del Santfeliuenc. L’altre jugador que no seguirà sota les ordes de Moisés Hurtado és el borrassanenc Pau Baró. El lateral esquerre no va tenir tant de protagonisme com Blanco i va disputar un total de 6 encontres durant la temporada passada en la seva primera, també, com a sènior.