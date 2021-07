La selecció espanyola d’handbol va iniciar el camí cap a l’anhelat or olímpic, l’únic títol que els falta al palmarès, amb una agònica victòria per 27-28 sobre Alemanya en el seu debut en els Jocs Olímpics. Els de Jordi Ribera no van poder cantar victòria fins a l’últim segon, quan van veure com el darrer llançament final de Philip Weber, ja amb el rellotge a zero, se n’anava per sobre de la porteria de Gonzalo Pérez de Vargas. La igualtat entre els dos conjunts va fer que la victòria es decidís per petits detalls, tot just lleugers matisos, en què el conjunt espanyol va estar més encertat que el seu rival en els instants finals de la trobada. Del partit cal destacar el bon rendiment grupal, però també especial menció a Alex Dujshebaev que va empatar el marcador a 27 i donar la victòria després. El proper partit dels de Jordi Ribera serà demà a un quart de deu del matí contra Noruega en el segon partit de la fase de grups.