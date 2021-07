Aquest matí (11:20), l’equip nacional masculí de Waterpolo es llençarà a la piscina per primer cop en aquests Jocs Olímpics. Els set catalans, entre ells l’olotí Blai Mallarach, s’enfronten a la selecció de Sèrbia en el duel corresponent a la Jornada 1 d’un Grup B conformat per aquestes dues seleccions, per Croàcia, Montenegro, Austràlia i Kazajistan; i que d’aquestes sis passaran quatre als vuitens de final.

Qui es va debutar amb una contundent victòria va ser el conjunt estatal femení. Les jugadores es van desfer de la selecció de Sudàfrica, qui no va tenir opcions per un 29 a 4.