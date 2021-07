Com se sent, amb el fitxatge pel Géneve de la Lliga Suïssa?

És un moviment molt interessant, perquè em permet fer el pas endavant que necessitava. Parlem d’un equip top del país, que va ser finalista de la Copa i jugarà la Supercopa. L’entitat mou molta massa social i el projecte és engrescador. Em feien falta reptes, perquè al Nyon m’havia anat tan bé que no tenia pressió. L’exigència que allà ja no tenia, la tindré aquí; i per això em va semblar oportú fer el canvi i signar-hi dos anys de contracte. L’objectiu és lluitar pels títols, perquè és un equip acostumat a quedar entre els tres primers; però abans hem de construir un equip.

Un dels fitxatges és Clàudia del Moral, exjugadora de l’Spar Girona.

De la plantilla de l’any passat només queden tres jugadores, així que el vestidor serà pràcticament nou. A la Clàudia la conec de l’època formativa a l’Spar Girona, em va proposar la possibilitat de venir, per circumstàncies les bases que tenia van marxar, ens quedava un lloc lliure i ens va encaixar. A Girona no ha jugat, però és complicat fer-ho quan tens Laia Palau al davant. Estic segur que aquí farà un bon paper perquè té molt caràcter, és lluitadora, competitiva, va a totes les pilotes i això ho inculcarà a l’equip. Estic content perquè sé què em donarà, i jo li donaré la responsabilitat de dirigir-nos.

Ara es troba entrenant seleccions de base de Suïssa, oi?

Sí, estic amb l’U18, posant el meu gra de sorra perquè les jugadores desenvolupin el seu bàsquet. Quan vaig guanyar els títols amb el Nyon em van trucar per un clínic i ens vam entendre. Estem preparant-nos pel Campionat d’Europa B, en què el propòsit és, com a mínim, igualar el subcampionat que va fer la selecció U20.

a que en parla, li pregunto per l’època gloriosa al Nyon. Com la recorda?

Era impensable creure que podíem guanyar, i de fet ho vam fer dues vegades. Vam ser campions de l’NBL el 2018, la Segona Divisió, amb només una derrota en tot l’any, però el club no tenia les infraestructures adequades per pujar, i no vam ascendir. I l’any següent, repetim títol. I després, el pas per Primera... Per això deia abans que sentia haver tocat el sostre, i necessitava un canvi. Però el que vaig viure va ser bestial; amb la distància, t’adones que no érem gens favorits perquè els rivals eren molt superiors. Quan vaig arribar em vaig trobar un equip sense feeling, trist, desanimat; i vam saber trobar l’energia per fer creure que les coses eren possibles. Vam treballar molt, vam ser un bloc agressiu, que allà no és molt comú, i vam créixer de la forma adequada.

Vostè treballa a Suïssa, però viu a França. Quan ho explica què li diuen?

Tothom al·lucina, perquè veritablement és una situació estranya. Aquesta entrevista telefònica la fem mentre estic a 100 metres de la frontera. Hi ha tanta gent al dia que la passa perquè les coses a l’altra banda són més econòmiques... El pavelló em queda a 25 minuts, i visc en una zona molt tranquil·la, no em plantejo moure’m. A més, tinc la nacionalitat francesa, cosa que em beneficia si visc allà.

uè en queda, del Fran León entrenador educat al bàsquet formatiu gironí?

Tinc molt gravat el que em van ensenyar al GEiEG i a l’Spar Girona: que la formació i el treball diari, el procés de construir, està per davant dels resultats, que només són la conseqüència. A Suïssa, encara que no destaquin gaire, són molt competitius, volen guanyar. I jo els dic que d’acord, evidentment que jo també vull guanyar, però primer s’han de passar certes etapes. És important tenir clara aquesta filosofia.

L’única manera de viure del bàsquet era abandonant Girona?

Decidir-me no va ser fàcil, perquè com a casa no s’hi està enlloc. Però passa el temps i ja veus que si vols dedicar-t’hi plenament, havia de sortir a fora. Si tenia por? Evidentment, perquè desconeixia què em trobaria. Fet el pas, ja entres a la roda. Sincerament, és molt complicat que un entrenador jove tingui feina a Girona, ho he dit sempre, i m’han fet sentir que et valoren més un cop no hi ets que quan hi ets. M’agradaria tornar algun dia? Sí, però ara a Suïssa hi estic molt bé.

reu que algun dia li arribarà una oportunitat de veritat a Girona?

Confesso que cada cop que acabo contracte, el primer que faig és trucar al Pere Puig (riu). Seria bonic tornar on va començar tot, però encara em queda molt camí per fer. Si em surt l’oportunitat, li donaré prioritat; això sí. El cuquet el tinc i m’agradaria retrobar-me amb la meva gent, perquè fa molts anys que sóc fora i amb la distància desconnectes una mica. Amb el temps, espero que arribi.

Per cert, com veu a l’Spar Girona?

L’economia marca molt les diferències, a Espanya, en què clubs com l’Avenida i el València obliguen al fet que el club es reinventi constantment si vol mantenir-se en un nivell màxim a l’elit. A escala estatal, ho ha aconseguit tot; malgrat que potser falta l’últim pas, segurament el més complicat, que seria fer alguna cosa grossa a Europa. Bé, no, també falta una altra cosa: mantenir el llistó. Això també ho ha de fer. I mantenir-lo és difícil.