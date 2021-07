Anna Kiesenhofer, la nova campiona olímpica de ciclisme, va viure uns anys a Arenys de Mar mentre cursava un doctorat de matemàtiques a la Universitat Politècnica de Catalunya. Va aprendre castellà i català, i va debutar com a ciclista. Lorena Llamas la recorda perfectament perquè van ser companyes a l’equip gironí Frigoríficos Costa Brava-Naturalium. «Tenia llogada una habitació a una senyora a Arenys de Mar». I el conjunt català li va donar a la nova campiona olímpica, Anna Kiesenhofer, l’oportunitat de debutar en el grup el 2016. Llamas, d’Igualada, era la millor corredora catalana. Ahir, mentre entrenava en bici, va atendre El Periódico per telèfon. «Anna disputava duatlons i triatlons mentre estudiava a la universitat. Va començar a córrer amb nosaltres i de seguida va destacar. Però tenia un problema. No li agradava anar en grup».

Keisenhofer va arribar a mitjan dècada passada a Catalunya. Volia doctorar-se en matemàtiques, en geometria, i va trobar una habitació a Arenys de Mar. Cada dia acudia a la Universitat Politècnica de Catalunya. Quan Anna Kiesenhofer va acabar el seu doctorat va marxar de Catalunya i es va instal·lar a Lausana, potser per estar a prop d’aquests cèrcols olímpics que va conquerir ahir a Fuji, amb la italiana Elisa Longo, una il·lustre del grup, com a bronze, i la mallorquina Mavi García en la dotzena posició.