França va derrotar ahir els Estats Units en el debut olímpic a Tòquio 2020 (83-76) i va exposar les esquerdes d’un conjunt americà construït a marxes forçades que va encaixar la primera derrota olímpica en 17 anys, des que van caure a les semifinals d’Atenes 2004 davant l’Argentina.

Liderat per un espectacular Evan Fournier (28 punts i 4 rebots), ben secundat per Nando de Colo (13, 5 i 5 assistències) i amb bons moments de Rudy Gobert (14 punts i 9 assistències), els de Vincent Collet van aguantar les escomeses individuals dels talentosos jugadors de l’equip de les barres i les estrelles, que van acusar que el seu líder, Kevin Durant (10 punts), es va carregar de faltes massa aviat, i no van saber jugar un final ajustat.

Potser imbuïda per l’atmosfera, França va tractar de jugar als Estats Units com si també ho fos: pràcticament sense defensar. Ni faltes va fer en el primer quart. El càstig de Durant i Bam Adebayo no es va fer esperar (11-18, min. 7). Collet va moure el quintet, va posar quilos a la pintura amb Moustapha Fall, i malgrat que Jayson Tatum va arribar a posar un 13-22 a la cursa, va frenar la bretxa per tancar el quart 15-22. La varietat de recursos d’Estats Units provocava que qualsevol embús en anotació tingués un nou desembussador: abans havia estat Tatum, ara va ser Zach Lavine. El 37-45 a la mitja part no era pitjor notícia per a França, sinó la lesió de Guerschon Yabusele, que es va retirar adolorit del genoll esquerre. Un Fournier en ebullició, amb deu punts en quatre minuts, va posar França en el camí aprofitant la quarta falta de Durant. Vincent Poirier ho va igualar (52-52, min. 26). Va haver de venir a rescatar l’equip americà tot un campió de l’NBA, Holiday. El dels Bucks es va fer un parcial 1-13 pràcticament sol, del 62-56 al 63-69, que va restablir la tranquil·litat de Gregg Popovich. Però França no es va donar per vençuda: entre Yabusele, Batum i Fournier van tornar a donar un cop amb el 72-74 a 2 minuts de la fi. Una renda suficient per vèncer 76-74.