Després de l’Everest (8.849 m), el K2 (8.611 m) és la segona muntanya més alta del planeta. També una de les més perilloses per als alpinistes que intenten fer-ne el cim a través de les poques vies obertes que hi ha. Per això és coneguda com la muntanya de les muntanyes arran de la gran dificultat i risc per escalar-la. Ahir, el K2 es va cobrar una altra víctima, l’escocès Rick Allen, de 68 anys, company d’expedició del blanenc Jordi Tosas, que va poder salvar la vida, juntament amb l’austríac Stefan Keck, l’altre membre del grup. Segons el portal www.sportaragon.com, tots tres cercaven una ruta nova per l’est per ascendir al K2 quan a l’altura del camp 1 els va soprendre una allau. La massa de neu va atrapar Allen, un expert alpinista de nivell mundial. Tosas va ser rescatat per l’exèrcit paquistanès i evacuat fins al camp base, juntament amb Keck, en bones condicions, per després traslladar-los a l’hospital de Skardu, al Paquistan.

El selvatà és un destacat muntanyenc amb experiència en grans cims com el Cho Oyu (8.201 m) tres vegades, igual que el cim del Shivling (6.543) a l’Himàlaia i les sis cares nord dels Alps, entre d’altres. Tosas es trobava actualment al K2 fent de guia i ensenyant alpinisme.