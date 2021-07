Japó, l’amfitriona d’aquests Jocs Olímpics de Tòquio 2020, serà avui a les dues del migdia el primer rival de la selecció espanyola masculina de bàsquet en l’exigent Grup C que completen l’Argentina i Eslovènia, amb una plantilla on brillen dos jugadors de l’NBA: Rui Hachimura i Yuta Watanabe. El conjunt nipó va doblegar en els amistosos previs als Jocs Bèlgica (87-59) i França (81-75), en ambdós casos amb actuacions destacades de Hachimura. «Japó és per descomptat un equip perillós, els hem vist guanyar amb grandíssima facilitat primer a Bèlgica i després fins i tot a França, amb una prestació realment molt impactant», va advertir aquest diumenge el seleccionador espanyol, l’italià Sergio Scariolo. L’altre jugador japonès amb presència a la millor lliga del món és Yuta Watanabe.