Després de l’agònica victòria contra Alemanya en el darrer moment, la selecció espanyola d’handbol, que dirigeix el gironí Jordi Ribera, s’enfronta a Noruega (9.15 h, La1), en la segona jornada del grup A. Ho farà amb l’estat d’ànim enfortit, gràcies al caràcter que va exhibir en el primer partit, remuntant un marcador desfavorable durant molts minuts. Noruega, però, no serà un rival assequible. L’últim precedent data del Mundial d’Egipte 2021, ara fa pocs mesos, i el conjunt espanyol va guanyar als quarts de final per 31-26. Aquella victòria significava l’accés a les semifinals per al grup de Jordi Ribera, que llavors perdria contra Dinamarca en el darrer esglaó per arribar a una final que mai va disputar.