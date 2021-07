La selecció espanyola femenina de bàsquet ha resolt un partit molt més exigent de l'esperat enfront de Corea del Sud (69-73) en el seu debut en els Jocs Olímpics de Tòquio, on ha estat fonamental el treball de la gran parella interior formada per Astou Ndour (28 punts i 10 rebots) i Laura Gil (16 i 14).

La vigent subcampiona olímpica ha protagonitzat una estrena molt incòmoda al Saitama Super Sorra, on Corea, que partia com a teòrica víctima, ha barallat fins a l'últim minut i mai ha deixat de somiar amb la sorpresa, donant una versió molt diferent de la de l'últim precedent entre totes dues seleccions, resolt l'any passat amb clara victòria espanyola (86-43).

Ndour i Gil s'han multiplicat sota els cèrcols per a donar una clara victòria a Espanya en la batalla pel rebot (48-30) i esmorteir l'impacte de la 'torre' coreana Ji Su Park, autora d'un 'doble-doble' (17 punts i 10 rebots), encara que va ser la seva companya Leeseul Kang (26 punts) la que ha fet mal de veritat per fora.

El partit ha estat completament equilibrat durant els tres primers quarts i l'equip entrenat per Lucas Mondelo no ha aconseguit escapar-se fins a l'últim parcial, quan ha semblat sentenciar el duel amb un parcial de 13-0 (53-66, min.34). No obstant això, les coreanes mai s'han rendit i el seleccionador espanyol no ha pogut respirar tranquil fins al xiulet final.

Una gran arrencada l'últim quart evita la tragèdia

I això que Espanya ha començat el partit amb força (0-8) i una cistella inicial d'Alba Torrens. No obstant això, aquesta arrencada ha quedat en un miratge i també ha estat l'única cistella de l'aler, que ha acabat amb valoració negativa (-3) i ha demostrat que encara ha d'agafar sensacions després de perdre's l'Eurobasket per coronavirus.

Corea ha tornat a la càrrega i ha arribat a comptar amb una màxima renda de cinc punts en el segon quart (30-25, min.18) enfront d'una Espanya negada des de la llarga distància (0/8 en triples al descans). El talent de Ndour i el lliurament de Gil, que ha anotat un parell de contraatacs en solitari després de robatori de pilota, han impedit haver de lamentar mals majors.

Cristina Ouviña (11 punts, 8 assistències i 7 rebots) també s'ha connectat en els últims minuts per a ajudar a l'escapada espanyola, encara que Corea ha tingut un tir per a col·locar-se a tan sols dos punts mancant sis segons. Kang ha fallat aquesta vegada i Espanya ha pogut respirar, molt conscient que ha d'elevar el nivell de cara als següent partits contra Sèrbia (dijous, 10.20 hora espanyola) i el Canadà (diumenge, 3.00).