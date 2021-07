Espanya va encaixar la seva primera derrota a Tòquio davant Nova Zelanda (3-4) en un partit que va perdre quan faltaven tres minuts, després d’haver remuntat i dominat per haver encarrilat el seu accés als quarts de final. Primer va marcar Stephen Jennes, per Nova Zelanda. L’equip espanyol va empatar mitjançant Quique González de Castejón. L’alegria no va durar gaire, però, i el capità Blair Tarrant avançava els oceànics. Pau Quemada i Marc Boltó capgiraven el marcador provisionalment (3-2), però Nova Zelanda remuntaria amb els gols de Kane Russell i Jake Smith. Avui Espanya tindrà un dia de descans i el seu tercer partit serà demà contra l’Índia, equip que ahir va encaixar la golejada del torneig en caure per 1-7 davant Austràlia. El Japó i Austràlia seran els últims rivals d’Espanya.