Mikel Oyarzabal va signar el gol del triomf contra Austràlia (1-0) aquest diumenge, en el Domo de Sapporo, per posar Espanya líder del grup C en el torneig de futbol masculí de Tòquio 2020. Amb aquest gol en el tram final del partit (minut 80), el jugador de la Reial Societat va trencar amb la sequera golejadora d’Espanya en els Jocs Olímpics que durava ja 21 anys. Després de marxar de Londres 2012 a la fase de grups i sense gols marcats en els tres partits disputats, calia remuntar-se a Sidney 2000, on Espanya va aconseguir la plata, per trobar un gol espanyol en una cita olímpica. Li va costar a Espanya agafar el camí del gol davant Austràlia, que venia de sorprendre Argentina en la primera jornada, guanyant per 2-0 un partit en el qual era favorit el combinat sud-americà. L’equip escollit per Luis de la Fuente va dominar el partit de principi a fi, sense concedir opcions al conjunt oceànic, que es va salvar del gol en el primer tram del partit. Javi Puado va filtrar una bona pilota a l’àrea per Mikel Oyarzabal (minut 20), que va xutar a trencar davant Glover, amb la mala sort que la pilota es va estavellar al travesser.

No es mouria el marcador inicial fins al segon temps, quan Bryan Gil, Rafa Mir i Marco Asensio van entrar al camp per donar a Espanya millors opcions de gol. Amb només dos minuts sobre la gespa, Mir va tenir dues ocasions consecutives per marcar, primer després d’una assistència d’Asensio que li va quedar enrere i després amb un cop de cap per sobre de la porteria. Molt actiu, va ser Asensio qui va posar la centrada a l’àrea perquè pugés l’1-0 definitiu al marcador, amb un cop de cap de Mikel Oyarzabal. Amb aquests tres punts, Espanya passa a liderar el seu grup amb 4 punts, un més que Argentina, amb qui s’enfrontarà en l’última jornada aquest dimecres 28 per intentar segellar el bitllet a quarts.