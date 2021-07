Paula Badosa continua el seu somni olímpic, en individual i en dobles. Mentre aquest matí es jugarà el seu futur individual contra la polonesa Swiatek en la segona eliminatòria (en la primera es va imposar a la francesa Kristina Mladenovic per 6-7 (4), 6-3 i 6-0), ahir va avançar una ronda més en la categoria de dobles. Juntament amb Sara Sorribes, van desfer-se de les mexicanes Giuliana Olmos i Renata Zarazua en el primer partit del quadre de dobles dels Jocs. Badosa i Sorribes van vèncer per 2-6, 7-6 i 7-10 en un partit decidit en el super tie break, després d’un segon set que es va allargar gairebé una hora. La tennista de Begur, la 29a del món, en declaracions a la Cadena Cope va dir que «és un gran dia, estàvem nervioses, però s’ha fet realitat un petit pas per arribar al somni final. Hem viscut moments per a tot, potser hem baixat una miqueta en el segon set, però hem sabut remuntar i segur que millorarem els pròxims dies. La Sara i jo vam conviure juntes amb 14 anys i moltes vegades hem tingut la conversa que podríem ser on som avui, representant Espanya».