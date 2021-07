Els Jocs Olímpics són una cita que els vertaders romàntics de l’esport tenen marcada en vermell al calendari i que es fan esperar quatre anys -en aquest cas cinc per culpa de la pandèmia- per gaudir-los. Un cop arriben, és moment de gaudir-los. I això és el que va fer ahir al matí el Salt Gimnàstic Club. La culpa? Que Laura Bechdejú i Marina González representaven per primer cop el club en uns Jocs Olímpics. «Com a club és un orgull. Ja tenir una atleta olímpica en uns Jocs és un honor. Imagina’t tenir-ne dues», comentava la directora tècnica del club, Montse Hugas. Amb ella, prop d’un centenar de persones es van congregar en dues sales del pavelló saltenc per observar detingudament l’estrena en una cita olímpica de Bechdejú i González. «Potser ens hem reunit unes cent persones. Veia les cares de tots i eren d’incredulitat en un primer moment. A mesura que avançava la competició la gent s’ho ha començat a creure i ha esclafit d’eufòria. És que fins que arriba el moment no ets conscient de què està passant», deia Hugas, que va estar acompanyada en tot moment per l’alcalde de la localitat de Salt, Jordi Viñas.

El combinat estatal, completat per Alba Petisco i Roxana Popa, va signar una dotzena posició amb una puntuació de 157.128. D’aquesta marca, Laura Bechdejú va tancar la prova amb 51.199 punts; mentre que González ho va fer amb 49.498. Tot i no haver pogut signar una marca que els permetés ser de les vuit millors i, així, lluitar posteriorment per les medalles, Montse Hugas afirma que «l’Ajuntament de Salt els vol fer una recepció quan arribin. Però crec que ara és moment que se’n vagin de vacances i gaudeixin de dies amb la seva família, a qui no veuen des de fa molt de temps».

A part de la congregació al pavelló del Salt Gimnàstic Club, a les localitats natals de Laura Bechdejú (Celrà) i de Marina González (Malgrat de Mar) també es van fer pantalles gegants per seguir les actuacions de les esportistes a Tòquio.