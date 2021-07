El FC Barcelona i Neymar han acordat acabar amistosament els litigis laborals i civils que van començar fa quatre anys, el 2017, a partir del moment en el qual el futbolista brasiler va abandonar el club blaugrana per anar-se’n al Paris Saint-Germain després de pagar la seva clàusula de rescissió de 222 milions d’euros. En total, en l’acord extrajudicial s’han inclòs les tres reclamacions de la jurisdicció laboral i el procediment civil que encara quedaven pendents.

Encara que aquest acord dona per tancats els litigis entre el Barça i Neymar, això no significa que s’hagin acabat tots els casos judicials comuns que tenen les dues parts. Encara està obert el cas Neymar 2 pels presumptes delictes comesos en el traspàs del jugador del Santos al club blaugrana el 2013. El jugador i el Barça estan processats per això.