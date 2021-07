La millor temporada de Paula Badosa en el circuit professional de tenis té la seva versió olímpica: la jugadora espanyola s'ha classificat aquest dimarts per als quarts de final dels Jocs de Tòquio amb una victòria clara per 6-2 i 6-3 sobre l'argentina Nadia Podoroska.

Ha estat el partit més còmode per Badosa des que va arribar a Tòquio, on va eliminar en primera ronda i en tres sets a la francesa Kristina Mladenovic i en la segona a la polonesa Iga Swiatek, sisè cap de sèrie, per 6-3 i 7-6.

En l'encreuament de vuitens ha estat superior en tot a Podoroska, nou llocs per darrere, en el 38, en la classificació WTA.

No ha cedit l'espanyola ni un punt de trencament a l'argentina en el set inicial i només ha encaixat un 'break' en el segon, que ha compensat per partida doble.

La japonesa Naomi Osaka, número dos del món i favorita per a guanyar l'or a casa, ha caigut derrotada unes hores abans per la txeca Marketa Vondrousova, que serà el pròxim obstacle de Badosa. S'han enfrontat ja una vegada, aquest mateix any a vuitens de Roland Garros, amb victòria de Badosa per 6-4, 3-6 i 6-2.

Jugarà els dobles mixtos amb Pablo Carreño

Paula Badosa formarà parella als dobles mixtos amb Pablo Carreño i debutaran davant els polonesos Iga Swiatek i Lukasz Kubot. L’asturià, número 11 del món, i la gironina, número 29, serà una de les 16 parelles que buscarà aconseguir una de les medalles. Els dos segueixen endavant al quadre individual mentre que Badosa segueix també junt amb Sara Sorribes als dobles femenins.