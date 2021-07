La nedadora catalana Mireia Belmonte no va poder classificar-se per a la final dels 1.500 lliures, que s’estrenen en el programa olímpic femení en aquests Jocs de Tòquio, després d’acabar les rondes preliminars en quinzena posició amb un temps de 16:11:68 minuts. Belmonte, que va quedar-se lluny de la seva millor marca −16:05:02− de la temporada, va ser 12 segons més lenta que l’australiana Kish Melverton, que va completar la nòmina de vuit finalistes amb un temps de 15:58:96.

En la final partirà com a màxim favorit a l’or l’americana Katie Ledecky, plusmarquista mundial de la distància, que va aconseguir el millor temps de les semifinals amb una marca de 15:35:35, nou rècord olímpic. Belmonte, que el passat diumenge va concloure quarta en la final dels 400 estils, tractarà de refer-se el pròxim dijous en les preliminars dels 800 lliures, l’última prova individual que la catalana nedarà a Tòquio. Tampoc va poder aconseguir l’accés a la final l’altra espanyola participant, la càntabra Jimena Pérez, que no va poder obtenir el bitllet per a la final, després d’acabar la preliminar en divuitena posició amb un temps de 16:15:99. Belmonte, que va ser sisena de la seva sèrie i quinzena del global, va sumar la segona decepció en tan sols 24 hores. Amb aquests resultats, Espanya perd una nova opció de medalla, malgrat que encara tindrà una nova oportunitat dijous a partir de les 12.32 h.